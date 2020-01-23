AFAD deprem riski sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet ile evinizin mahallenizin deprem riski sorgulama...

Geçtiğimiz akşam Manisa'da yaşanan ve çevre illerde hissedilen şiddetli sarsıntıların ardından AFAD deprem riski sorgulama vatandaşların gündemine geldi. Birçok işlemi gerçekleştirebildiğimiz e devlet ekranı üzerinden aynı zamanda Türkiye deprem tehlike haritası da görüntülenebildiği biliniyordu. Bunun üzerine sarsıntıların ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar oturduğu semtin riskini öğrenmek istiyor. Peki, Peki, AFAD deprem riski sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet ile evinizin mahallenizin deprem riski sorgulama...
Türkiye deprem tehlike haritası güncellenerek Rezmi Gazete'de yayımlandı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, afad deprem sorgulama internet sitesinden ayrıca son güncelleme ile e-devletten sorgulama açıldı. Soyağacı,miras ve şehit bilgilerinin ardından e-devlet uygulamasında bir sorgulama sayfası daha açıldı.
Deprem coğrafyasında bulunan Türkiye'de 81 ilin her birinde her an deprem olma olasılığı var. Türkiye'de aktif olan fay hatları e-devlet üzerinden yayınlanarak riski bölgeler açıklandı. 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye tarihinde yaşanmış en büyük depremlerden birisini yaşamıştık. Bu tarihten sonra irili ufaklı bir çok artçı deprem farklı şehirlerimizde yaşanmaya devam etmişti. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen marmara bölgesinde oluşturduğu fay hattı hala patlaması beklenen risk olarak görülüyor.
Özellikle profesörlerin yıllardır üzerinde durduğu İstanbul büyük depremi ise her 17 Ağustos tarihinde tekrar hatırlatılsada henüz böyle bir felaketin yaşanmamış olmasıda korkuları içimizde yaşamamıza sebebiyet veriyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'nin büyük bir çok şehrinde irili ufaklı sarsıntıların yaşanması akıllara hangi şehirlerin muhtemel deprem bölgesi olduğu sorularını akıllara getiriyor.
Bina çıkışına çok yakın değilseniz, bina içinde kalın
Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve
güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini bekleyin
Sağa sola koşturmadan, çömelin ya da döşemeye yatın
Asla balkona, merdiven arasına ve asansöre gitmeyin
Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun
Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin
Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz
Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere
koşmayın
Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı
şekilde davranmaya davet edin
Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden
uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin
Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın
Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın
Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun
Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın