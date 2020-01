AFAD deprem riski sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet ile evinizin mahallenizin deprem riski sorgulama...

Geçtiğimiz akşam Manisa'da yaşanan ve çevre illerde hissedilen şiddetli sarsıntıların ardından AFAD deprem riski sorgulama vatandaşların gündemine geldi. Birçok işlemi gerçekleştirebildiğimiz e devlet ekranı üzerinden aynı zamanda Türkiye deprem tehlike haritası da görüntülenebildiği biliniyordu. Bunun üzerine sarsıntıların ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar oturduğu semtin riskini öğrenmek istiyor. Peki, Peki, AFAD deprem riski sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet ile evinizin mahallenizin deprem riski sorgulama...

AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye deprem tehlike haritası güncellenerek Rezmi Gazete'de yayımlandı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, afad deprem sorgulama internet sitesinden ayrıca son güncelleme ile e-devletten sorgulama açıldı. Soyağacı,miras ve şehit bilgilerinin ardından e-devlet uygulamasında bir sorgulama sayfası daha açıldı.

Deprem coğrafyasında bulunan Türkiye'de 81 ilin her birinde her an deprem olma olasılığı var. Türkiye'de aktif olan fay hatları e-devlet üzerinden yayınlanarak riski bölgeler açıklandı. 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye tarihinde yaşanmış en büyük depremlerden birisini yaşamıştık. Bu tarihten sonra irili ufaklı bir çok artçı deprem farklı şehirlerimizde yaşanmaya devam etmişti. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen marmara bölgesinde oluşturduğu fay hattı hala patlaması beklenen risk olarak görülüyor.

Özellikle profesörlerin yıllardır üzerinde durduğu İstanbul büyük depremi ise her 17 Ağustos tarihinde tekrar hatırlatılsada henüz böyle bir felaketin yaşanmamış olmasıda korkuları içimizde yaşamamıza sebebiyet veriyor. Deprem bölgesi olan Türkiye'nin büyük bir çok şehrinde irili ufaklı sarsıntıların yaşanması akıllara hangi şehirlerin muhtemel deprem bölgesi olduğu sorularını akıllara getiriyor.

DEPREM ANINDA NE YAPMALIYIZ?

Bina çıkışına çok yakın değilseniz, bina içinde kalın

Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve

güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini bekleyin

Sağa sola koşturmadan, çömelin ya da döşemeye yatın

Asla balkona, merdiven arasına ve asansöre gitmeyin

Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun

Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin

Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz

Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere

koşmayın

Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı

şekilde davranmaya davet edin

Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden

uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin

Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın

Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın

Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun

Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın