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depremi sonrası açıklaması geldi! Akhisar'da üst üste depremler... (Son Depremler)

depremi sonrasında belediye başkanından açıklaması geldi! Bu sabah saatler 06:45'i gösterdiğinde başkent Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4.5 şiddetinde bir meydana geldi. Başkentte yaşayan vatandaşlar uykularından uyanıp kendilerini dışarıya attılar. Özellikle Twitter'dan yaşadıklarını paylaşan Ankaralıların fotoğrafları da ajanlardan paylaşıldı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, depremle ilgili açıklamalarda bulunurken 'Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi olumsuz bir duruma rastlanmadı..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre dün geceden beri depremlerin yaşandığı 'da artçı sallantılar devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bu sabah 05:13'te 3.7 şiddetinde, Gökçeahmet'te 05:24'te 3.1 şiddetinde Kırkağaç'ta 07:32'de 3.4 şiddetinde, Gökçeahmet'te yine 08:02'de 3.1 şiddetinde depremler meydana geldi.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 08:55 ABONE OL
Ankara depremi sonrası son dakika açıklaması geldi! Manisa Akhisar'da üst üste depremler... Son Depremler

Sabah saatlerinde hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilerine göre başkent 'nın Akyurt ilçesinde iki kez oldu. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından halk panik yaşadı. AFAD'ın son dakika olarak aktardığı verilere göre 'nın Akhisar ilçesinde bir deprem daha oldu. Saat 08:36'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin derinliğinin 7.11 km, enleminin 39.0153 N boylamının da 27.8443 E olduğu ifade edildi. Manisa'da yaşayan vatandaşlar Twitter üzerinden yaşadıkları panik duygularını paylaştılar...

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DAKİKA bilgisine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08:36'da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Yine Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de saat 08:39'da 3.7 şiddetinde deprem oldu.

Manisar'ın Akhisar ilçesinin Kadıdağı beldesinde 08:36'da 4.0 şiddetinde deprem oldu!

Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar depremin ardından yaşadıklarını Twitter'dan böyle ifade ettiler.

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Ankara depremi sonrası son dakika açıklaması geldi! Manisa Akhisar'da üst üste depremler... (Son Depremler)
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