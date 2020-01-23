Ankara depremi sonrası son dakika açıklaması geldi! Manisa Akhisar'da üst üste depremler... (Son Depremler)

Sabah saatlerinde hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgilerine göre başkent Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki kez deprem oldu. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından halk panik yaşadı. AFAD'ın son dakika olarak aktardığı verilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir deprem daha oldu. Saat 08:36'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin derinliğinin 7.11 km, enleminin 39.0153 N boylamının da 27.8443 E olduğu ifade edildi. Manisa'da yaşayan vatandaşlar Twitter üzerinden yaşadıkları panik duygularını paylaştılar...

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DAKİKA bilgisine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08:36'da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Yine Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de saat 08:39'da 3.7 şiddetinde deprem oldu.

Manisar'ın Akhisar ilçesinin Kadıdağı beldesinde 08:36'da 4.0 şiddetinde deprem oldu!

Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar depremin ardından yaşadıklarını Twitter'dan böyle ifade ettiler.