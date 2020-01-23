AÖF bürosu çalışma saatleri: 2020 AÖF büroları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi, Pazar açık mı?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'ne bağlı olan AÖF büroları hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri geliyor. Yeni kayıt/kayıt yenileme, ders seçimi, kitap temini ve diploma için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu yerin hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden AÖF büroları mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 AÖF bürosu mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; bu yerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

AÖF BÜROSU ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

AÖF büroları sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

AÖF BÜROLARI ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında AÖF bürosu işlem kabul etmiyor.

AÖF BÜROSU KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye kadar sürüyor.

AÖF BÜROLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Alınan karar gereğince, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır, kapalıdır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

AÖF bürosu, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de kapalıdır ve hizmet vermemektedir.

AÖF BÜROSU İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası : 0850 200 46 10

AÖF büroları yurt genelinde birçok şehirde olmakla beraber, İstanbul'da bulunanları Aksaray, Ataköy, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy, Kartal, Şişli ve Ümraniye'de yer almaktadır.

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