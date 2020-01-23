Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak isteyen her vatandaş askerlik yerleri sonrası işlemleri merak ediyor. E devlet üzerinden kolaylıkla askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz. Askere gitmek içi yapmanız gerekenler arasında; Sülüs kağıdı almak, yol ve iaşe bedeli almak, tazminat ve işten çıkış işlemlerini yapmak yer alıyor. Peki Askerlik yerleri açıklandıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

SÜLÜS KAĞIDINIZI ALMAK

Askere gitmek için yapmanız gereken ilk iş sülüs kağıdınızı almaktır. Sülüs kağıdınızı e-devlet üzerinden alabileceğiniz gibi askerlik şubesinden de alabilirsininiz. Ancak internet üzerinden alınan sülüs kağıdı bir defa alınabildiği için sisteme girdiğinizde sülüs kağıdınızı kaydetmeyi ve çıktı almayı unutmayınız. İnternet ortamından alma şansınız yoksa doğrudan askerlik şubesinden almalısınız.

YOL VE İAŞE BEDELİNİZİ ALMAK

Askere gidecek olan kişilerin nüfusa kayıtlı olan adresleri ile askerliğinin çıktığı yere olan yol ücretleri ve yol için belirlenen iaşe ücreti PTT üzerinden size ödenmektedir. Bunun için nüfusa kayıtlı olduğunuz yerdeki en yakın PTT şubesine giderek bu ücreti alabilirsiniz. Eğer PTT posta çeki hesabınız varsa bu ücret direk hesabınıza yatacağı için doğrudan PTT ATM'lerinden çekebilirsiniz.

TAZMİNAT VE İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Askerlik nedeniyle işten çıkışlar için kıdem tazminatı saklı tutulmaktadır. Askerlik için işten çıkış işlemlerinizi tamamlayıp ardından tahakkuk ediyorsa kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Ancak askerliğinizi bedelli olarak yapacaksanız ücretli izin kullanmanız gerekmektedir.

SON HAZIRLIKLAR VE ASKERİ BİRLİĞE GİDİŞ

Bütün bu işlemlerden sonra askerlik gününüze kadar askerde size lazım olacak kişisel ihtiyaçlarınızı hazırlayıp çantanızı hazırlamak.