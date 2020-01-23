Babası da annesini öldürmüş

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İzmir'de, önceki gün işe giderken, boşandığı eşi Orkun Çevik (22) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen kuaför Büşra Yabaşkul'un (22) annesi Zuhal İnce (51) içini SABAH'a döktü. Acılı anne, şunları söyledi: "Orkun Çevik, sorumsuz ve psikopattı. Suçunu hafifletmek için kızımın kendisini aldattığını söyleyerek iftira atıyor. Kızımın hayatında kimse yoktu. Kızımı geri getirmez ama onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Dünyada ben nasıl cehennemi yaşıyorsam, o da cezaevinde cehennemi yaşasın. Orkun Çevik'in babası da eşini 22 yaşındayken öldürmüş. Damadım bu acıyı 5 yaşındayken yaşadığı için bana da aynısını yapmaz diyordum. Ama yanılmışım. O da 22 yaşındayken kızımı öldürdü. Babasının izinden gitti. Ben her zaman ona anne olmaya çalıştım. Ama o evladımı öldürdü. Kızını göstermediğimiz iddiası da yalan. İsteği zaman görebiliyordu. Üstelik şimdiye kadar torunuma bir delikli kuruş katkısı bile olmadı. Torunuma da ben baktım."