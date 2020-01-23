Bayıltan karar

Antalya'da, eşini öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet cezasını duyunca bayıldı... Geçtiğimiz yıl 16 Mart'ta meydana gelen olayda, şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Özcan Işıldar (46), ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37), evinde başından vurarak öldürdü. Ardından da polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyen Işıldar, 9 gün sonra Mersin'de yakalandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın eşine sürekli cinsel ve fiziksel şiddet uygulayıp başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ve Nihal Işıldar'ın bu nedenle yaptığı başvuru üzerine uzaklaştırma cezası verildiğini belirtti.Cinayeti planlayan Özcan Işıldar'ın, ruhsatsız silah temin edip, olaydan sonra sevgilisi Raziye G. ile birlikte İstanbul'a gitmek için gitmek için taksi ayarladığına değinen savcı, alkollü olarak evine gittiği Nihal Işıldar'ı banyoda başına bir el ateş ederek öldürdüğünü cesedini ise yatak odasına taşıyıp kaçtığını belirtti. Savcı bu nedenle sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve nitelikli yağma suçundan cezalandırılmasını, ayrıca hiçbir indirim uygulanmamasını istedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme de sanığı, eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezalarda da hiçbir indirim yapmadı. Kararı duyunca baygınlık geçiren Özcan Işıldar, jandarma yardımı ile salondan çıkartıldı.

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