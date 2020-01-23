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ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın kataloğu indirime girdi!

Bu hafta ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İndirimleriyle dikkat çeken avantajlı indirimler merak ediliyor. Binlerce vatandaş ‘’ bu hafta neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aralık ayının son indirimlerini tüketicisiyle buluşturan listenin ilk sayfasında teknoloji fırsatları yer alıyor. Bunu mutfak malzemeleri, giysi ve temizlik ürünleri takip ediyor. Aldın Aldın sloganıyla yayınlanan 23 Ocak A101 kataloğu bu haftada büyük indirimlerle karşımıza çıkıyor. Kullanıcılarını kaliteli ve ucuz alışveriş ile memnun etmeyi başaran marketin 23 Ocak 2020 tarihli A101 aktüel ürünler yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak bu haberi sizler için derledik. Aşağıdaki linke tıklayarak kataloğa ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 10:37 ABONE OL
A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirime girdi!

A101 aktüel ürünler kataloğu indirim fırsatı başladı. Her Perşembe yüzlerce üründe indirim yapan mağazanın bu haftaki kataloğunda teknoloji aletleri dikkat çekiyor. Buna göre '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tanesi olmayı başaran firmanın çok sayıda indirimi bulunuyor. Bu haftaki indirimlerde televizyon, telefon, çay makinesi gibi çeşitler yer alıyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan 23 Ocak A101 aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM FIRSATI (23 OCAK 2020)

Türkiye'nin her ilçesinde hizmet veren A101 23 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her evin ihtiyacına göre hazırlanan indirimlerde bu hafta birbirinden kaliteli ancak bir o kadar da ucuz teknolojik aletler vatandaşların dikkatini çekiyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı!

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A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirime girdi!
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