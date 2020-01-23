Bulgaristan’dan planörle uyuşturucu sevkıyatı

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Kırklareli'nin Dolhan köyünde bir çiftçi önceki gün Koru mevkisinde havadan çantalar atıldığını gördü. İhbar üzerine köye gelen jandarma bölgede 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcıya ifade veren çiftçi, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille kaçtığını söylediği öğrenildi. Bulgaristan'dan geldiği ileri sürülen planör hakkında soruşturma başlatan jandarma, uyuşturucunun Türkiye'deki alıcısını da araştırıyor.