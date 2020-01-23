Cübbe giyip kep attılar

Hakkâri Üniversitesi'nin, kadın girişimcilerin desteklenmesi, yeni girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla 9 kamu ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında başlatılan kurs tamamlandı. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Valilik bünyesinde proje ofisi kurarak kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi potansiyelini değerlendirmeye yönelik projeler hazırladıklarını söyledi. Bu çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu: "Kadınların hayatın her alanında yer almaları gerekiyor. Bu nedenle hayata geçirilen proje çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakkâri dağ ve kış turizmi açısından önemli değerlere sahip. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kentte ayrıca bin kişilik yurt ihalesi yapıldı. İkincisinin yapılması için de çalışıyoruz. Kentte 2 alternatif yola ihtiyaç var. Biri Şırnak yolunun duble yol haline getirilmesi, diğeri de Hakkârililerin en büyük isteği olan Van yolunun alternatif şekilde Durankaya- Geçitli üzerinden kısaltılarak yapılmasıdır. Bunlar için çaba sarf ediyoruz."Proje kapsamında iş kurmak isteyen 77 girişimci kadın, 2 ay süren kurs boyunca, fakülte dersliklerinde basit muhasebe, işletme, bilgisayar, ticaret, beden dili ve iletişim, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, zaman yönetimi ve mesleki eğitim konularda eğitim gördü.

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