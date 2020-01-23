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'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

'nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu. 'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bulunan erkek cesedinin kayıp 'e ait olduğu anlaşıldı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Kurumu'na gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 17:12 ABONE OL
Edirne'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

İlçede yaşayan Mümin Güven (65), 2 gün önce dolaşmaya çıktığını söyleyerek evinden ayrıldı. Geri dönmeyince Güven'in ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi cesedin, Güven'e ait olduğunu teşhis etti.

Güven'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Edirne'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu
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