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yenileme için son tarih ne zaman? gerekli belgeler nelerdir, randevu nasıl alınır?

Milyonlarca sürücü adayını ilgilendiren yenileme süresi uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen sürede değişikliğe gidildi. Normalde bu sene sonuna kadar yenilenmesi gereken ehliyet süresi 2 yıl daha uzatılmış oldu. Resmi kurumlarda ehliyetlerini yenilemek isteyenler ‘’ için son tarih ne zaman?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Randevulu ve randevusuz alabilir, eskisini kolaylıkla değiştirebilirsiniz .Peki nelerdir, randevu nasıl alınır? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Kimler ehliyetlerini yenilemek zorunda olacaklar? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 10:48 ABONE OL
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme gerekli belgeler nelerdir, randevu nasıl alınır?

Sürücüleri yakından ilgilendiren yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre eski ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla süre uzatıldı. Araç sürücülerini yakından ilgilendiren yenileme işlemleri 2 sene uzatılmış oldu. Henüz ehliyetlerini almamış veya yenilememiş olan vatandaşlar ise '' için son tarih ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ehliyet işlemlerini kısa sürede halletmek isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek. Peki Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? nelerdir, randevu nasıl alınır? nasıl alınır? İşte konuya yönelik açıklamalar

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Türkiye'de milyonlarca araç sürücüsü ehliyet yenileme işlemlerindeki değişikliği merak ediyor. Haberimizde, ehliyet yenileme son tarihi ve ehliyet yenileme belgeleriyle birlikte randevu detaylarına ulaşabilirsiniz.

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Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme gerekli belgeler nelerdir, randevu nasıl alınır?
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