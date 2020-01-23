Sürücüleri yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işlemlerinde değişikliğe gidildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre eski ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla süre uzatıldı. Araç sürücülerini yakından ilgilendiren yenileme işlemleri 2 sene uzatılmış oldu. Henüz ehliyetlerini almamış veya yenilememiş olan vatandaşlar ise '' Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ehliyet işlemlerini kısa sürede halletmek isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek. Peki Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme gerekli belgeler nelerdir, randevu nasıl alınır? Yeni ehliyet nasıl alınır? İşte konuya yönelik açıklamalar

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Türkiye'de milyonlarca araç sürücüsü ehliyet yenileme işlemlerindeki değişikliği merak ediyor. Haberimizde, ehliyet yenileme son tarihi ve ehliyet yenileme belgeleriyle birlikte randevu detaylarına ulaşabilirsiniz.