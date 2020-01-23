Erken sevk işlemi nasıl yapılır? Erken sevk dilekçesi nasıl doldurulur? İşte bilgiler!

Askerlik celp yerlerinin açıklanmasına az bir zaman kala asker adayları konu ile ilgili her türlü bilgiyi öğrenmek istiyorlar. Hangi işlemlerin yapılacağını merak edenler arama motorlarında "Erken sevk işlemi nasıl yapılır?" ya da "Erken sevk dilekçesi nasıl doldurulur?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Askerlik şubesi tarafından açıklanacak olan celp döneminden önce askere gitmek istediklerini beyan eden dilekçeleri ilgilendiren erken sevk dilekçesi nasıl doldurulur? Erken sevk işlemi nasıl yapılır?

Askerlik Erken Sevk Dilekçesi Nereye Gönderilir?

Asker adayları, askerlik şubesi tarafından açıklanan celp döneminden önce askere gitmek istediklerini beyan eden dilekçelerini bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermelidir. Adayların taleplerinin zamanında değerlendirilebilmesi ve istedikleri celp dönemine yetişebilmeleri için, erken sevk dilekçelerini istedikleri celp döneminden en az 2 ay önce teslim etmeleri isabetli olur.

Her sene kaç kişinin askere alınacağı, kimlerin hangi kuvvet ve sınıfta, hangi rütbeyle askerlik yapacağı belirlenirken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları esas alınır. Yani "askere erken gitmek istiyorum" şeklindeki talebiniz işleme konsa bile, hangi celp döneminde silah altına alınacağınıza dair son söz Asker Alma Daire Başkanlığınındır.