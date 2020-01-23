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2020: Yenilenmiş diri fay hattı sorgulama ekranı

Dün akşam Manisa, bu sabah ise Ankara'da gerçekleşen depremlerin ardından hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Özellikle Manisa'da olan 5.4'lük depremin bölgede hissedilmesinin yanı sıra 'da da etkisini göstermesi büyük panik yarattı. Durum böyle olunca da, 'Oturduğum ev güvenli mi?' sorusunun yanıtı oldukça araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere, MTA yenilenmiş diri fay hattı sorgulaması ile oturduğun bölgenin güvenli olup olmadığını, altından fay geçip geçmediğini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:50 ABONE OL
Fay hattı sorgulama 2020: MTA Yenilenmiş diri fay hattı sorgulama ekranı

Dün akşam Manisa, bu sabah Ankara'da gerçekleşen depremler büyük panik yarattı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4, Ankara'nın Akyurt ilçesinde ise 4.5 şiddetinde gerçekleşen depremler bölge halkının tedirginlik yaşamasına sebep oldu. Özellikle Manisa'da gerçekleşen sarsıntının İstanbul'da da hissedilmesi neticesinde çeşitli sorular öne çıktı.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI?

Bunların başında ise, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi?' sorusu geliyor. Bilindiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

MTA YENİLENMİŞ FAY HATTI SORGULAMA 2020

Evlerinin yakınından ya da altında fay hattı bulunup bulunmadığını merak eden vatandaşlar, MTA yenilenmiş haritası ile sorgulama yapıp bu meraklarını giderebilir. MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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