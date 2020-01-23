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'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

İstanbul 'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:43 ABONE OL
Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, caddede trafiği keserek güvenlik şeridi oluşturdu. Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Evlerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile apartmandan çıkartıldı. Dumandan yoğun şekilde etkilenen 3 vatandaş çevre hastanelere götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Görgü tanığı Recai Dinç, "Bodrum katında bir yangın çıktı. Binada ki kişiler mahsur kaldılar. Birkaç kişi baygın şekilde çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. O sırada apartmanda olanlar vardı. Onlar da baygın olarak çıkartıldı" dedi. Yangında yeni doğan çocuğu ile etkilenen anne ise "Çocuğum etkilenmedi. Bir şey olmadı. İyiyiz" dedi.

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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi
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