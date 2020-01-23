HDP’li Batman Belediyesi’nde taciz skandalı

BUGÜN NELER OLDU

Kayyumdöneminde işe alınanların HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir döneminde atıldığı Batman Belediyesi'nde mobing ve işten atılma skandallarına taciz de eklendi. Kayyum döneminde işe alınan engelli bir kadın çalışan, iddiaya göre erkek çalışanların yoğun olduğu makine bölümüne sürülmesinden sonra taciz olayıyla karşılaştı. Belediyenin 17 yıllık çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi, Z.Ç. adlı kadın çalışanı sözlü olarak ve fiziken taciz etmeye kalktı. Z.Ç.'nin önce işten atılma korkusuyla kendini koruyarak tacizleri önlemeye çalıştığı öğrenilirken, en son tacizden sonra Z.Ç. kaçarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın kadına koruma tahsis ettiği bildirildi. Batman Belediyesi'nde geçtiğimiz haftalarda kayyum döneminde işe alınan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmemişti.