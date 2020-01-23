Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > HDP’li Batman Belediyesi’nde taciz skandalı

’li Belediyesi’nde taciz skandalı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
HDP’li Batman Belediyesi’nde taciz skandalı
Kayyum döneminde işe alınanların HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir döneminde atıldığı Batman Belediyesi'nde mobing ve işten atılma skandallarına taciz de eklendi. Kayyum döneminde işe alınan engelli bir kadın çalışan, iddiaya göre erkek çalışanların yoğun olduğu makine bölümüne sürülmesinden sonra taciz olayıyla karşılaştı. Belediyenin 17 yıllık çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi, Z.Ç. adlı kadın çalışanı sözlü olarak ve fiziken taciz etmeye kalktı. Z.Ç.'nin önce işten atılma korkusuyla kendini koruyarak tacizleri önlemeye çalıştığı öğrenilirken, en son tacizden sonra Z.Ç. kaçarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın kadına koruma tahsis ettiği bildirildi. Batman Belediyesi'nde geçtiğimiz haftalarda kayyum döneminde işe alınan sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmemişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’li Batman Belediyesi’nde taciz skandalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN