‘İğne yüzünden kör olduk’

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşayan ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde ameliyat olan hastalar, sağlına kavuşamadıkları gerekçesiyle isyan etti. Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde cuma günü iğne vurulduğunu dile getiren Mustafa Tufan, "17 Ocak'ta Tıp Fakültesi Hastanesine gözümüze iğne vurulmak için gittik. Cumartesi günü kontrole gittik. Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı. Pazartesi günü tekrar hastaneye geldim. Bizi acilen GATA'ya havale ettiler. Şu anda görmüyorum. Mağdurum" dedi. Gözlerinin hiç görmediğini anlatan Sultan Bozkuş ise, "Kırıkkale'ye iğne vurulmaya geldim. Sıramız geldi iğneye girdik. Bir gün sonra kontrole geldim. Kontrole gelip gittikten sonra feci ağrılar. Gözüm kör oldu. Hastanedeyim, ameliyat oldum yine göremiyorum" diye konuştu. Osman Bektaş (58) ise "Gözümü geri istiyorum" dedi.