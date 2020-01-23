İrem Sak kimdir? İrem Sak makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu!

İrem Sak kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan oyuncunun makyajsız hali sevenlerinden tam puan aldı. Magazin gündemini sık takip edenler İrem Sak biyografisini merak ediyor. Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine sağlam basan oyuncu aslen Çerkezdir ve 1.70 boyundadır. Peki İrem Sak kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar

"BU BENİM SUÇUM"

Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek "Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum." dedi.

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca, önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu." diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur."

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 9 Şubat 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Çerkez kökenlidir. İrem Sak, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

2010 yılında Şen Yuva dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterine hayat vermişti.