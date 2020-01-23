Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında mütalaa verildi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu, avukatlar ve tanık Harun Palu ile temsil kayyum olarak atanan Zeynep İncedere katıldı.

İncedere'nin, Harun Palu'nun tanıklık yapmasında engel durum olmamasını beyan etmesinin ardından dinlemeye geçildi.

Yeminsiz olarak dinlenmesine karar verilen Palu, kızı Meryem kaybolduğunda cezaevinde olduğunu, oğlu Fatih'in ziyaretine geldiğinde ablası Meryem'in gittiğini söylediğini kaydetti.

Kızının nereye gittiğini sorduğunu ifade eden Palu, "Oğlum, Meryem'in kayın tarafı Tahnallara gittiğini söyledi ve devamlı ağlıyordu. Diğerlerine sorduğumda da onlar da aynısını söyledi. Bunlar uzun süre dışarıda yattılar, evde kalamadılar. Kendilerinden geçmişlerdi. 2010'da tahliye olunca eşim Hava'ya 'Meryem nerede?' diye sordum. O da damadım Tuncer'in kızımı 25 gün aç bırakıp olaydan bir günce dövdüğünü ve kızımın öldüğünü, Derince 95 Evler mevkisine gömüldüğünü söyledi. Kızıma Tuncer'den başka vuran olmamış. Kim gömdü bilmiyorum. Hava bana bunları anlattı. Daha sonra Hava'yla karakola gidip şikayetçi oldum. O dönemde cenaze arandı ancak ceset bulunamayınca dosya kapatıldı." diye konuştu.

Palu, oğlu Fatih'in daha önceki ziyaretinde ise Meryem'in çok zayıfladığını ve morali bozulmasın diye içeri getirmediklerini söylediğini bildirdi.

Bir süre sonra eşi ve çocuklarının dikkati çekici şekilde zayıfladıklarını gördüğünü belirten Palu," Saçma sözler söylüyorlardı. Cinlerden perilerden bahsediyorlardı. Eve yaklaşamadıklarını söylüyorlardı. Cezaevinden çıkınca ailemin bataklık gibi yerde eve benzemeyen harabede yaşadığını gördüm. Tuncer o dönemde huzurevinde yatıyordu. Eşim ve çocuklarım orada yaşıyordu. Cezaevinden çıkınca kızımın gömüldüğü söylenen yere gittim ama bulamadım bölgede farklılık görmedim." ifadesini kullandı.

- CUMHURİYET SAVCISINDAN MÜTALAA

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000güne kadar adli para cezası verilmesini, diğer tutuklu sanıklar hakkında da "kasten adam öldürmeye yardım etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17'şer yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya ilişkin yazılı savunma vermek için süre istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da mütalaa doğrultusunda sanıkların indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmeyerek, Meryem'i "Tahnalların" öldürdüğünü iddia etti.

Tutuklu sanık anne Hava Palu da Tuncer Ustael'e yardım etmediğini ifade ederek, "Meryem'e kötülük yapamam o benim ilk göz ağrım. Tuncer'in yalanlarına inanmayın." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların yazılı savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

- İDDİANAME

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

- OLAY

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.