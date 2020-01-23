Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'den son dakika sözleri! "Meryem'i öldüren ben değilim onlar..."

Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, kızı Meryem Tahnal'a Tuncer Ustael'den başka vuran olmadığını, kimin gömdüğünü ise bilmediğini söyledi. Bu bilgileri eşi Hava'dan aldığını söyleyen Harun Palu, eşiyle birlikte karakola gidip şikayet ettiklerini fakat ceset bulunamayınca dosyanın kapandığını belirtti. Kocaeli'den görülen mahkemede savcı mütalaasını verdi. Tuncer Ustael mahkemede söz alıp suçlamaları kabul etmediğini Meryem'i Tahnalların öldürdüğünü söyledi. Anne Hava Palu ise "Meryem'e kötülük yapmam, Tuncer'in yalanlarına inanmayın." dedi.