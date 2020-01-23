Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'den son dakika sözleri! "Meryem'i öldüren ben değilim onlar..."

davasında 'den sözleri! "Meryem'i öldüren ben değilim onlar..."

2019 yılının en çok konuşulan olayları arasında yer alan hakkında gelişmesi yaşandı! Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaa verirken. Davaya 11 yıl önce kaybolan ve tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 'ın babası Harun Palu'nun sözleri dikkat çekti. Harun Palu ifadesinde Tuncer'in saçma sözlerle ailesini kandırdığını, dışarıda kaldıklarını cinlerden perilerden bahsettiklerini söyledi. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, İsa, Ayşe ve Fatih Palu da katıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:51 ABONE OL
Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'den son dakika sözleri! Meryem'i öldüren ben değilim onlar...

'ın babası Harun Palu, kızı Meryem Tahnal'a 'den başka vuran olmadığını, kimin gömdüğünü ise bilmediğini söyledi. Bu bilgileri eşi Hava'dan aldığını söyleyen Harun Palu, eşiyle birlikte karakola gidip şikayet ettiklerini fakat ceset bulunamayınca dosyanın kapandığını belirtti. Kocaeli'den görülen mahkemede savcı mütalaasını verdi. Tuncer Ustael mahkemede söz alıp suçlamaları kabul etmediğini Meryem'i Tahnalların öldürdüğünü söyledi. Anne Hava Palu ise "Meryem'e kötülük yapmam, Tuncer'in yalanlarına inanmayın." dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Palu ailesi davasında Tuncer Ustael'den son dakika sözleri! "Meryem'i öldüren ben değilim onlar..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN