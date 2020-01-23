Manisa’da bir deprem daha! Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da 5.4 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının ardından, Kırkağaç ilçesi başta olmak üzere, pek çok il ve ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor. Hal böyleyken, vatandaşlar sık sık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Haberimizin içerisinden Manisa depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz…

MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA! ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Manisa'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

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