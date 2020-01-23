Son Dakika haberi: Manisa'da vatandaşları korkutan deprem! Üst üste sarsıntılar sürüyor.. İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen sarsıntıları kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre saat 22.22'de Manisa Akhisar'da 5.4 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Manisa Akhisar'da meydana gelen bu şiddetli sarsıntının ardından Kırkağaç ilçesi başta olmak üzere 3 ve 4 şiddetlerinde 7 sarsıntı daha hissedildi geldi. Öte yandan sarsıntılar İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Gelen bu son dakika haberine göre sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı. İşte Manisa depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! 22 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Manisa'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…