Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı

Kent merkezinde yaşayan 5 kişilik Köse ailesi, geceden yaktıkları kömür sobasının yanında uykuya daldı. Sabah erken saatlerde evin en küçük çocuğu Melisa Köse uyanarak ağlamaya başladı. Kızlarının ağlamasıyla uyanan baba Ahmet Köse, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark ederek eşi ve diğer çocuklarını hastaneye ulaştırdı. Hastanede yapılan tedavi sonrası Köse ailesinin 5 ferdi taburcu edilerek evlerine döndü.

'AĞLAMASIYLA BİZ UYANDIK'

3 yaşındaki kızının ağlamasıyla uyandıklarını belirten Ahmet Köse, "Akşam ben iş dönüşünde geldim bir iki saat önce sobayı yakmışlardı. Geldim yemek ve yatana kadar 2 saat geçti o arada ateş közlendi. Sabaha karşı baktım bizim ufaklık onun ağlamasıyla biz uyandık. Korkup uyandığını sandım. Hatta baktım gözleri açılmıyor ağzı kapanmış elini açamıyor ben bir ara belki dilini yutmuş diye parmağımla ağzını açmaya çalıştım. Ablası geldi 'baba ne oldu dedi?' Baba derken o düştü yere tabi ben çocuğu kaldırdım sen git bir araba çağır dedim. O da kalkamıyordu uykudan dolayı düşündüm sonra dışarı çıkınca düşmüş gittim onu da getirdim sonra anneme söyledim bir araba çağır telefonu arıyorum telefonu bulamıyorum. Artık aksilik peş peşe geldi. Sonra kapılar açılınca farkına vardım koştum dolaba yoğurt getirdim en azından bir iki kaşık verim yakınlarım sonra ikisini aldı götürdü. Sonra ambulans çağırdım onlarda diğerini götürdü şu an çok şükür iyiler sıkıntı yok. Biz genelde sobanın duman yapmaması için bacasını, altını, üstünü çalışır vaziyette olması için çalışıyoruz" dedi.

'KULLANDIĞIMIZ YAKITIN KALİTELİ OLMASI GEREKİYOR'

Vatandaşları uyaran Kahta Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Yılanlı ise gece kömür sobasını söndürülmesi gerektiğini ve fazla ısınmak için yapılan boru takviyesinden uzak durması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İlçemizde en çok ısınma amaçlı yöntem soba yöntemi doğal gaz da mevcut ama şuanda en çok kullanılan odun, kömür sobası bildiğimiz. Odun, kömür sobasını kullanırken tabi dikkat edilmesi gereken konular var. Kullandığımız yakıtın bir kere kaliteli olması gerekiyor sobamızda aynı şekilde bunların kaliteli olması sorunlardan kurtuldun anlamına gelmez. Sobanın kuruluşu, boruların dizilişi, yakma şekli bacanın bir metre yukarı çıkması baca şapkasının olması şart. Bunlara dikkat edildiği takdirde bu tür sıkıntılara en aza indirmiş olacağız. Tabi dün gece ilçemizde ters esen rüzgarlarda vardı bununda etkisi var. Kovamızın 3'te 2'sini kömürle dolduruyoruz en fazla daha fazlasına izin vermiyoruz çünkü sağlıklı bir yanmanın oluşması için sobanın rahat bir şekilde oksijen alması gerekir. Sobanın hava alıcı ve tahliye edici alanların tamamen kapatılmaması gerekiyor. Boruların birleşme noktaları bantlarla izole edilmesi gerekiyor ve borularda bükülmeler istemiyoruz. İstemediğimiz bir şekil bu tabi ısınma için avantajlı gibi görünüyor ama her dirsek bizim için sıkıntı olabildiği kadar az dirsek kullanılır ve odamızı ısıtmaya çalışırız."

BUGÜN NELER OLDU