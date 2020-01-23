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cinayetini aydınlatıyor! haberi; o gece olanları Tuğba anlattı!

cinayetine ilişkin detaylarını canlı yayında aktarıyor. gecesine dair en kritik soruların sorulduğu ve yanıtların arandığı ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı'da bir süredir işlenen aydınlatılmaya çalışılıyor. O gece yanından olan arkadaşı Tuğba "Cinayetten bir gün önce de Arın ile buluştuk!" şeklinde bir ifadede bulundu. O gece Arın ile Pınar'ın birlikte kaldığını iddia eden arkadaşı Tuğba olay gecesine dair bildiklerini programda anlattı. Aynı zamanda "Beni indirdikten sonra gidecekleri yeri söylemediler" diyen Tuğba cinayet gecesi Murat ile de görüşmediğini sözlerine ekledi. Öte yandan Murat, cinayet gecesi iki arkadaşı ile birlikte olduğunu Tuğba'ya söylemiş, konu ile alakası olmadığını iddia etmiş. "Murat, Pınar'ın dayısından şüpheleniyordu" diyen Tuğba şoke eden açıklamalarını Müge Anlı programında yaptı. Kafasının taşla ezildiği, tecavüze uğrayıp bıçaklanan, vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika ayrıntılarını Müge Anlı canlı yayında aktaracak!

Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 12:13 ABONE OL
Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetini aydınlatıyor! Son dakika haberi; o gece olanları Tuğba anlattı!

'ın arkadaşı Murat, ısrarla Pınar'ın dayısını suçlarken canlı yayında Pınar Kaynak cinayetine ilişkin bilgilerini aktarıyor. Bir süredir işlenen konuya yoğun ilgi gösteren izleyici vahşice işlenen cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Trabzon'da 3 yıl önce işlenen cinayete ilişkin genç kadının babası Mehmet Kaynak kızının katillerinin bulunmasını isterken başı taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen Pınar Kaynak'ın katil ya da katilleri kimler? 16 Ağustos 2017 yılında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli olarak görülen Nuri ve Arın konu ile ilgili açıklamalar yaptı mı?

PINAR KAYNAK'IN CİNAYETİ AYDINLATILIYOR!

Türkiye'nin gündemini meşgul eden yakından takip ediliyor. Müge Anlı canlı yayından konu ile ilgili son dakika bilgilerini aktarırken Pınar Kaynak'ın katil ya da katillerinin kim olduğu çözülecek. İlk kez programda konuşacak görgü tanığının söyleyecekleri merak konusu olurken aynı zamanda Pınar Kaynak'ın yakın arkadaşı ve o gece de birlikte olduğu iddia edilen Tuğba'nın açıklamaları ise kan dondurdu.

İşte tüm detaylar!

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Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetini aydınlatıyor! Son dakika haberi; o gece olanları Tuğba anlattı!
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