Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetini aydınlatıyor! Son dakika haberi; o gece olanları Tuğba anlattı!

Pınar Kaynak'ın arkadaşı Murat, ısrarla Pınar'ın dayısını suçlarken Müge Anlı canlı yayında Pınar Kaynak cinayetine ilişkin son dakika bilgilerini aktarıyor. Bir süredir işlenen konuya yoğun ilgi gösteren izleyici vahşice işlenen cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Trabzon'da 3 yıl önce işlenen cinayete ilişkin genç kadının babası Mehmet Kaynak kızının katillerinin bulunmasını isterken başı taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen Pınar Kaynak'ın katil ya da katilleri kimler? 16 Ağustos 2017 yılında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli olarak görülen Nuri ve Arın konu ile ilgili açıklamalar yaptı mı?

PINAR KAYNAK'IN CİNAYETİ AYDINLATILIYOR!

Türkiye'nin gündemini meşgul eden Pınar Kaynak cinayeti yakından takip ediliyor. Müge Anlı canlı yayından konu ile ilgili son dakika bilgilerini aktarırken Pınar Kaynak'ın katil ya da katillerinin kim olduğu çözülecek. İlk kez programda konuşacak görgü tanığının söyleyecekleri merak konusu olurken aynı zamanda Pınar Kaynak'ın yakın arkadaşı ve o gece de birlikte olduğu iddia edilen Tuğba'nın açıklamaları ise kan dondurdu.

İşte tüm detaylar!