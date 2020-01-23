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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 ele geçirildi

’de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 ’luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:47 ABONE OL
Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.
Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro'lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi
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