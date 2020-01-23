Peruk bakımı sırasında yakalandı

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Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen Zelkif B. (52) yakalandı. Kentteki hırsızlık olaylarını inceleyen polis, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan şüphelinin aynı kişi olduğunu ve peruk kullandığını belirledi. Kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı. Eşkale uyan şüphelinin bir kuaföre geldiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.