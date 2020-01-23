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Son dakika: ’yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı!

programından son dakika haberi herkesi şoke etti. Dolandırıldığını iddia , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı. 3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia ediyordu. Nazmi kendini savunmak için söylediklerinden sonra Müge Anlı, Ayfer Yaralı'yı stüdyodan kovdu. İşte programdan gelen son dakika haberi ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika: Ayfer Yaralı Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı!

ekranlarının izlenme rekoru kıran programında son dakika gelişmesi yaşandı. Dolandırıldığını iddia , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı. Müge Anlı yanına kaçtığı adam tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle canlı yayına çıkan kadının 12 yaşındaki kızının yaşadığı tacize sessiz kaldığını öğrenince çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Anlı, kadını stüdyodan kovdu. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika: Ayfer Yaralı Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı!
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