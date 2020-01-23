Son dakika haberi: Altın fiyatları hareketliliği devam ediyor! 23 Ocak Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Hediyelik olarak kullanmak ya da yatırım amaçlı altın almak isteyenler canlı fiyatları anbean bu başlık altından görüntüleyebilirler. 23 Ocak Perşembe 2020 günce gram, ve çeyrek altın fiyatları listesini detayları inceleyerek öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında altın fiyatları da yer alıyor. 23 Ocak Perşembe güncel altın fiyatları şöyle;