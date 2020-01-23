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Son Dakika bilgisi... Manisa’da üst üste depremler! İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi! ve Kandilli son depremler listesi

ve 'tan gelen son dakika haberine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saatler 22.22’yi gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yerin 5.3 metre derinliğinde olduğu belirtilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, vatandaşlar sarsıntının yaşandığı andan beri ‘Deprem mi oldu ve Manisa, İstanbul deprem’ aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve Kandili Rasathanesi son depremler listesine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 08:31 ABONE OL
Son Dakika bilgisi... Manisa’da üst üste depremler! İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi'nden son dakika olarak paylaşıldı. Alınan bilgilere göre saat 22.22 ve 22.25'de meydana gelen depremlerden bir tanesinin 5.4 diğerinin ise 4.4 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Deprem İstanbul ve İzmir'den de hissedilirken can ve mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yaşanan sarsıntının ardından pek çok vatandaş 'Deprem mi oldu ve Manisa, İstanbul deprem' aratmalarını gerçekleştiriyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve son dakika gelişmeleri…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! 22 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Manisa'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika bilgisi... Manisa’da üst üste depremler! İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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