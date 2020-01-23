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haberi: Doktorları bile şaşırtan röntgen görüntüsü! Hepsi ters!

Manisa'da yaşanan ve ajanslar tarafından olarak duyurulan olay, büyük şaşkınlık yarattı. Alaşehir ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Şükrü Karacan, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede adeta hayatının şokunu yaşadı. Muayene edilen ve gerekli tahlilleri yapılıp, röntgen filmleri çekilen Karacan'a, safra kesesinde taş olduğu yönünde teşhis konuldu. Ancak, muayenede doktorları bile şaşırtan ve röntgende ortaya çıkan bir şey bulunuyordu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Doktorları bile şaşırtan röntgen görüntüsü! Hepsi ters!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada da günün en çok paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. 53 yaşındaki Şükrü Karacan, karın ağrısı şikayetiyle 6 Ocak'ta Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Karacan'a gerekli tahliller yapıldı ve röntgen filmleri de çekildi. Doktorlar tarafından Karacan'a safra kesesinde taş olduğu yönünde teşhis koyulmasına karşı, bambaşka bir gerçek daha vardı.

RÖNTGENDE ŞOK GÖRÜNTÜ! BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner, Karacan'ın röntgen filmlerini tekrar incelediğinde ise şaşkınlık yaratan durumu fark etti.

İşte, son dakika haberinin öne çıkan detayları;

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Son dakika haberi: Doktorları bile şaşırtan röntgen görüntüsü! Hepsi ters!
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