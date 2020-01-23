Son dakika haberi: Doktorları bile şaşırtan röntgen görüntüsü! Hepsi ters!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada da günün en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. 53 yaşındaki Şükrü Karacan, karın ağrısı şikayetiyle 6 Ocak'ta Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Karacan'a gerekli tahliller yapıldı ve röntgen filmleri de çekildi. Doktorlar tarafından Karacan'a safra kesesinde taş olduğu yönünde teşhis koyulmasına karşı, bambaşka bir gerçek daha vardı.

RÖNTGENDE ŞOK GÖRÜNTÜ! BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner, Karacan'ın röntgen filmlerini tekrar incelediğinde ise şaşkınlık yaratan durumu fark etti.

İşte, son dakika haberinin öne çıkan detayları;