Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Manisa deprem ile sallanmaya devam ediyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika: ile sallanmaya devam ediyor! ve son depremler listesi

Son günlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle son dakika haberleri yoğun ilgi ile takip ediliyor. ve ’nden gelen son verilere göre ’da saat 06.00 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı ancak depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan Manisa, gece boyunca 3.0 ve üzeri büyüklükte 6 farklı deprem yaşadı. Haberimizde, Manisa’da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 07:37 ABONE OL
Son dakika: Manisa deprem ile sallanmaya devam ediyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Çarşamba günü yaşanan depremin ardından Manisa'da sarsıntılar devam ediyor. Gece boyu onlarca sarsıntı yaşanırken, 3 ve üzeri büyüklükte 6 daha oldu. En büyüğü saat 06.04'te Akhisar'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Musalar olarak açıklandı. Çarşamba akşamı saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Depremin ardından 300'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Deprem, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerindeki bazı evlerde hasara neden olmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Manisa deprem ile sallanmaya devam ediyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN