Son dakika: Manisa deprem ile sallanmaya devam ediyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Çarşamba günü yaşanan depremin ardından Manisa'da sarsıntılar devam ediyor. Gece boyu onlarca sarsıntı yaşanırken, 3 ve üzeri büyüklükte 6 deprem daha oldu. En büyüğü saat 06.04'te Akhisar'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Musalar olarak açıklandı. Çarşamba akşamı saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Depremin ardından 300'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Deprem, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerindeki bazı evlerde hasara neden olmuştu.