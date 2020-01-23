Toprak Dede’ye veda töreni

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Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu.TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, görevlilerin desteğiyle çıktığı kürsüdeki konuşmasında, zorlanarak programa katıldığını ancak can dostunu yalnız bırakmak istemediğini belirtti. Karaca'nın doğaya hizmet ederken kendisinin "yoldaşı" olduğunu dile getiren Gökyiğit, vakfı kurarken toprağı başa aldıklarını ve diğerlerini onun ardında sıraladıklarını ifade etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.