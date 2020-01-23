Ünlü profesörlerden son dakika deprem açıklaması yapıldı: Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi?

Dün akşam 22.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan 5.4 şiddetindeki deprem sadece İzmir, Bursa ve Balıkesir'de hissedilmekle kalmadı, İstanbul'un bir kesiminde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan son depremler listesi ile gerçekleşen sarsıntılar anbean ve son dakika aktarılırken, gece boyunca artçı depremler devam etti. Manisa'daki sarsıntılar sürdüğü anda, sabah saatlerinde bir deprem de Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 3.8 ve 4.5 şiddetinde duyurulan iki deprem, büyük panik yarattı.

MANİSA'DA OLAN DEPREM İSTANBUL'DA NEDEN HİSSEDİLDİ?

Manisa'da meydana gelen depremin ardından akıllara gelen soru ise, 'Manisa'da olan deprem İstanbul'da neden hissedildi?' olarak öne çıktı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Şerif Barış, Manisa/Akhisar ve Ankara'da meydana gelen depremleri yorumladı ve bu soruya açıklık getirdi.

İşte, ünlü profesörlerin yaptığı son dakika deprem açıklamasının detayları...