Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlü Türk şeften kötü haber

Ünlü Türk şeften kötü haber

’de Türk mutfağının tanıtımında önemli rol oynayan şef , kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Ünlü Türk şeften kötü haber
Amerika'da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı Orhan Yeğen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. ABD'ye 1970'lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe "Orhan Usta" olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı, Türk-Amerikan toplumunu üzdü. Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi. Yeğen'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü Türk şeften kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN