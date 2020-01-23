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Üşüyüp otobüse binen köpeği 1.5 saat gezdirdi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Üşüyüp otobüse binen köpeği 1.5 saat gezdirdi
Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, durakta yolcu alırken aracına binen köpeği üşümemesi için 1.5 saat gezdirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün sürücüsü Taner Özgün, 100. Yıl Durağı'nda yolcu almak için durdu. Kapılar açılınca soğukta üşüyen golden cinsi köpek, hızla otobüsün içine girdi. Köpeğin soğuktan etkilendiğini fark eden sürücü, hayvanı araçtan indirmeyerek 1.5 saatlik seferini tamamladı. Özgün, tasması bulunan köpeği sahibine ulaştırılması için Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi personeline teslim etti.
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Üşüyüp otobüse binen köpeği 1.5 saat gezdirdi
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