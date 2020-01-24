26 yıl önceki cinayet zaman aşımından düştü

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Yalova'da26 yıl önce ortadan kaybolan Sabahat Çelik'in (23) öldürülmesiyle ilgili açılan davada dün karar çıktı. Yıllar sonra gelen bir istihbaratta, evli kadının yasak ilişkiden hamile kaldığı için aile meclisi tarafından öldürtüldüğü öğrenilmişti. Babası Salih K., halası Vahide M. ve eniştesi Muhlis M. ile kuzeni Tuncay M. 8 ay önce tutuklanmıştı. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suç tarihinin 1994 ya da 1995 olduğunu, Sabahat Çelik'in cesedine ulaşılamadığını ve zaman aşımının 2015 yılında dolduğunu belirterek davanın düşmesine ve sanıkların tahliyesine karar verdi.