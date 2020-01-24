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belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? E Devlet ile Şubat celp dönemi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yeri sorgula

Askerlik görevlerini yerine getirmeyi bekleyen ve 2001/tertip olarak adlandırılan binlerce genç için 2020 Şubat celp dönemi için en kritik güne girildi! Yılın ilk celbi kapsamında Şubat ayında askere giderek silahaltına alınacak olan vatandaşlar, acemi birliklerinin neresi olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün açıklanacak olan 2020 Şubat celbi E Devlet giriş üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Celp bilgileri yanı sıra sevk tarihi de kesinleşmiş olacakk. Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumundaki bedelli askerlik yerleri de belli olacak. Peki, 2000/1 tertip uzun dönem er yükümlüleri için 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertipler acemi birliği ve sevk tarihi gibi detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:02 ABONE OL
Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? E Devlet ile Şubat celp dönemi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yeri sorgula

Şubat 2020 celbi ile beraber olarak adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce genç silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekleyen 2000/1 tertip olan on binlerce vatandaş, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyor. Bu doğrultuda, 'Şubat celp dönemi 2020 yeri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtı oldukça sorgulanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 de bu celp dönemi ile beraber belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından E Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecekler. Böylelikle, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevinin nerede ve hangi tarihte yapılacağı öğrenilebilecek.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet sayfası ile 2000/1 tertip Şubat celbi ve sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.

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Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? E Devlet ile Şubat celp dönemi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yeri sorgula
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