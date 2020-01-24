Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? E Devlet ile Şubat celp dönemi 2000/1 tertip ve bedelli askerlik yeri sorgula

Şubat 2020 celbi askerlik yerleri ile beraber 2000/1 tertip olarak adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce genç silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekleyen 2000/1 tertip olan on binlerce vatandaş, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyor. Bu doğrultuda, 'Şubat celp dönemi 2020 askerlik yeri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtı oldukça sorgulanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de bu celp dönemi ile beraber belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından E Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecekler. Böylelikle, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevinin nerede ve hangi tarihte yapılacağı öğrenilebilecek.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet sayfası ile 2000/1 tertip Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.