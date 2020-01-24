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ürünler kataloğu 24 Ocak 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var?

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, BİM 24 Ocak aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken, ev&mutfak ekonomisi ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, Huawei Y5 cep telefonu, metalik ankastre set ve Hometech PC tablet durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri ile mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:09 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var?

Yeni hafta kapsamında 24 Ocak ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip teknoloji indirimleri dikkat çekerken, mutfağını zenginleştirmek isteyenler de için imkân bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 OCAK 2020

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Huawei Y5 akıllı cep telefonu ve metalik ankastre set olarak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, kışlık giyim arayanlar için de fırsatlar var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 24 Ocak Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var?
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