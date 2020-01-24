Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsünden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Hastalık yarasa çorbasından mı bulaştı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli bir virüs olarak tanımlanan corona virüsü belirtileri nelerdir? Hastalık nasıl anlaşılır? Binlerce kişinin enfekte olmasına sebep olan hastalık bugüne kadar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün önce ABD'ye daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmasından korkuluyor. Dolayısıyla Çin başta olmak üzere tüm dünya corona virüsü alarmında. Ülkemizde de konunun geniş çapta yankı bulmasından dolayı corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?