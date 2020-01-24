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virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsünden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Hastalık yarasa çorbasından mı bulaştı?

Çin’de ortaya çıkıp kısa süre içerisinde yayılan korona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıllar önce ortaya çıktığı bölgede binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan SARS virüsüne benzetilen virüsü belirtileri nelerdir, hastalık nasıl anlaşılır soruları merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar çok sayıda kişinin enfekte olmasına sebep olan hastalığın, muhtemelen bir hayvanda ortaya çıkıp insanlara yayıldığı söyleniyor. Söylentiler arasında virüsün yarasa çorbasında yayıldığı ihtimali de bulunuyor. Peki korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Hastalık yara çorbasından mı bulaştı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 17:02 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsünden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Hastalık yarasa çorbasından mı bulaştı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli bir virüs olarak tanımlanan virüsü belirtileri nelerdir? Hastalık nasıl anlaşılır? Binlerce kişinin enfekte olmasına sebep olan hastalık bugüne kadar onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün önce ABD'ye daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmasından korkuluyor. Dolayısıyla Çin başta olmak üzere tüm dünya alarmında. Ülkemizde de konunun geniş çapta yankı bulmasından dolayı corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Ateş
  • Halsizlik ve durgunluk
  • Karın bölgesinin şişmesi
  • Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
  • Solunum sorunları ve nezle
  • Denge sorunları
  • Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade
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