Cuma hutbesi 24 Ocak 2020 yayınlandı! Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslümanlar için pek çok önemli bilgi ve öğütler verdiği bu haftaki Cuma Hutbesi yayınlandı. Diğer yandan hutbede hangi konuları işlediği ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya yoğunlaşıyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 24 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 24 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 24 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;