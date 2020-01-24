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hutbesi 24 Ocak 2020 yayınlandı! 'in bu haftaki konusu ne? İşte bilgiler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan ve müslüman vatandaşlar için pek çok önemli öğüt ve bilgiler veren Hutbesi diyanet tarafında yayına alındı. Hutbenin 24 Ocak Cuma gününde hangi konularla ilgili bilgiler verdiğini merak eden müslümanlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet 24 Ocak konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğunlukla devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 24 Ocak Cuma hutbesi konusu ile diğer tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:22 ABONE OL
Cuma hutbesi 24 Ocak 2020 yayınlandı! Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte bilgiler

İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslümanlar için pek çok önemli bilgi ve öğütler verdiği bu haftaki Hutbesi yayınlandı. Diğer yandan hutbede hangi konuları işlediği ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında diyanet konusu nedir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya yoğunlaşıyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 24 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 24 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 24 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi 24 Ocak 2020 yayınlandı! Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? İşte bilgiler
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