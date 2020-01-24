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SON DAKİKA! mi oldu? 24 Ocak ve son depremler listesi BURADA...

Ülkemizin kuşağında olması ve fay hatlarının geçiş güzergahında bulunmasının sonucunda geçtiğimiz aylarda açıklarında ve yakın tarihlerde gerek denizde gerekse kara üzerinde bulunan fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucu ve Elazığ ile Malatya illerimizde meydana gelen şiddetli sarsıntılarla birlikte vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla ve Afet ve Başkanlığı () tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesini takip ederken diğer yandan da sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında deprem mi oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 21:54 ABONE OL
SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 24 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Silivri açıklarında ve yakın tarihlerde Manisa ve Elazığ ile Malatya me illerinde meydana gelen son dakika şiddetli depremler sonrası vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremleri öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesini takip ederek arama motorlarında yoğun olarak deprem mi oldu? sorusunun yanıtlarını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi… İşte son dakika gelişmeleri...

DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Deprem mi? oldu sorusuna ilişkin yanıtları görmek ve detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerini sizler için içeriğimizde sunuyoruz…

İşte detaylar;

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SON DAKİKA! Deprem mi oldu? 24 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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