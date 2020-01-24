Diyanet'ten 'botoks' açıklaması: Estetik amaçlıysa caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Botoks yaptırmak caiz midir?" sorusunu cevaplandırdı. İslam'da yaratılıştan gelen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahalelerin yasaklandığını belirten Diyanet, vücudun herhangi bir organında diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik veya fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla düzeltilmesinin, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemi olarak değerlendirildiğini kaydetti. Bununla birlikte, yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden "botoks" da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğinde olduğu belirtildi. Diyanet bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanmasının caiz olmadığını açıkladı.

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