Dünyaca ünlü deprem uzmanından son dakika haberi! Frank Hoogerbeets: Ekim ayından beri Türkiye'de...

Manisa'da dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca artçı sarsıntılar devam etmiş ve çevre illerde de hissedilmişti. Bugün ise Ankara ve Sivas'ta da ufak çaplı depremler yaşanmaya devam etmişti. Dünden beri art arda yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, deprem uzmanlarının konuyla ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor. Bu noktada en dikkat çekenlerinden bir tanesi de dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in açıklamaları oluyor. Hoogerbeets'in sahibi olduğu araştırma şirketi dün yaşanan Manisa depreminin ardından açıklamalarda bulunmuş ve ünlü deprem uzmanı bunu doğrular nitelikte açıklama yapmıştı. Bugün ise Ankara ve Sivas'ta yaşanan depremlerin ardından ünlü deprem uzmanı Twitter hesabından Türkçe tweet attı ve deprem ile ilgili uyardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM UZMANI FRANK HOOGERBEETS TÜRKÇE TWEET ATTI VE UYARDI!

Manisa'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca artçı sarsıntılar devam etmişti. Sabah saatlerinden itibaren ise Ankara ve Sivas'ta da meydana gelen depremler vatandaşların uzman açıklamalarını yakından takip etmesine neden oldu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü deprem uzmanı Twitter hesabından Türkçe tweet attı ve uyardı. İşte Hoogerbeets'in açıklamaları;