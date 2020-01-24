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Son dakika haberi: ’da çok şiddetli deprem! Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi’nden açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre 'da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Deprem Elazığ dışında Tunceli, Gaziantep ve Malatya gibi komşu illerde de hissedildi. Panikle kendilerini dışarıya atan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu Twitter'dan duyurdu. Gaziantep deprem, Elazığ deprem Twitter'da TT oldu. Bölgeden can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında açıklamalar bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 21:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi’nden açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, yaşanan bu sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Haberimizin içerisinden Elazığ'da yaşanan depremle ilgili son dakika gelişmelerine ve açıklamalarına ulaşabilirsiniz. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ocak

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ!

Elazığ'da bugün saatler 20.55'yi gösterdiğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu belirtildi. Haberimizin içerisinden yaşanan sarsıntı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi’nden açıklama
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