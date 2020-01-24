Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi’nden açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, yaşanan bu sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Haberimizin içerisinden Elazığ'da yaşanan depremle ilgili son dakika gelişmelerine ve açıklamalarına ulaşabilirsiniz. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ocak

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD: "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ!

Elazığ'da bugün saatler 20.55'yi gösterdiğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu belirtildi. Haberimizin içerisinden yaşanan sarsıntı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.