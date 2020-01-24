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’da yaşanan depremin ardından uzman isimden açıklaması! ‘Yer kabuğu kırılmış olur’

’da bugün meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki büyük paniğe neden olurken, artçı depremler olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan bu sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan bu büyük deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Bu noktada dikkat çeken yorumlardan bir tanesi de Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un yorumu oldu. Ersoy, ‘Yer kabuğu kırılmış olabilir’ derken, deprem ile ilgili dikkat çekici söylemlerde bulundu. İşte Elazığ depremi ile ilgili uzmanların açıklamaları…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 22:44 ABONE OL
Elazığ’da yaşanan depremin ardından uzman isimden son dakika açıklaması! ‘Yer kabuğu kırılmış olur’

'da bugün yaşanan büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumları merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yaptığı açıklamada yaşanan bu sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, Malatya, Tunceli, Bingöl ve çevre illerde yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yorumu en dikkat çekeni oldu. Ersoy, 'Yer kabuğu kırılmış olabilir' derken, pek çok deprem uzmanı da korkutan açıklamalarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

ELAZIĞ'DA YAŞANAN DEPREMİN ARDINDAN KORKUTAN AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Elazığ'da bugün 6.5 ile başlayan depremin ardından korkutan son dakika açıklamaları uzmanlar tarafından gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Elazığ’da yaşanan depremin ardından uzman isimden son dakika açıklaması! ‘Yer kabuğu kırılmış olur’
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