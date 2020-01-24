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Emlakçı adam, çalıştığı işyerinde ölü bulundu

’da otomobil alım satımıyla uğraşan adam, ortağına ait dükkanda tabancayla başına tek el ateş açılmış halde ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 15:22 ABONE OL
Emlakçı adam, çalıştığı işyerinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki otomobil alım satımı yapan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de otomobil alım satı işi yapan 3 çocuk babası Mehmet S. (45), bir süre önce geldiği Antalya'da da bir işyeriyle çalışmaya girdi. Borçları olduğu ileri sürülen S., iddiaya göre bunalımı girip gece saatlerinde çalıştığı işyerine gelip kafasına silahla bir el ateş etti. Bugün öğle saatlerinde ise Mehmet S.'den haber alamayan arkadaşları, işyerine geldi. Arkadaşını kanlar içerisine görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet S'nin öldüğünü tespit etti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, Mehmet S.'nin cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Emlakçı adam, çalıştığı işyerinde ölü bulundu
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