Güncel Çin nüfusu 2020'de ne kadar? Çin'de ortaya çıkan coronavirüs Çin nüfusunu nasıl etkiler?

Çin nüfusu bilindiği üzere dünyanın yüzde 20'lik bir kısmını oluşturmaktadır. Son dönemde bu ülkede ortaya çıkan Corona virüsü salgını sonrasında gündeme gelen bölge çağımızın ekonomik olarak yükselen ülkesi olarak öne çıkmaktaydı. Çin nüfusu, tarih boyunca sürekli olarak artmasının en büyük nedeni: İki büyük dünya savaşına katılmamış olmaları ve ülke için bölünmelere maruz kalmamış olmalarıdır. Peki, 2020 Çin nüfusu kaç kişi? İşte konu ile ilgili detaylar…

2020 ÇİN NÜFUSU NE KADAR?

Dünya nüfusu 2020 yılı itibariyle 7,8 milyara bulacakken, Çin nüfusu da 1.4 milyarı aşmıştır. Bu rakam dünya nüfusunun %18 'inin Çin'de yaşadığını göstermektedir. Çin nüfusunun tarih boyunca sürekli olarak artmasının en büyük nedeni: İki büyük dünya savaşına katılmamış olmaları ve ülke için bölünmelere maruz kalmamış olmalarıdır. Ülkelerin nüfusları 2020 yazımız içerisinde de belirttiğimiz üzere, Çin nüfusu 2019 yılına göre 16,900,768 kişi artış göstererek, 2020 yılı itibariyle 1,436,962,790 kişiye ulaşmıştır.

Bu nüfusun yaklaşık %51,3'ü erkeklerden oluşurken, %48,7'si kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun yaklaşık %60'ı kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan nüfusun 856 milyonu geçtiği bilinmektedir. 1955 yılından beri Çin, dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi konumundadır. Çin'deki nüfusun yaş ortalaması 38,4 olarak tespit edilmiştir. Bu da Çin'de yaşlı nüfus sayısının yıldan yıla arttığını göstermektedir. Hükumetler tarafından alınan nüfus artışını azaltma yolundaki önlemler, Çin'de genç nüfusun azalmasına ve yaş ortalamasının artmasına neden olmaktadır.

Eski ve köklü bir tarihe sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti, çağımızın ekonomik olarak yükselen ülkesi olarak ön plana çıkmaktadır. Çin'de ekonomik gelişmenin başat faktörü insandır. Çin Halk Cumhuriyetinde yaşayan nüfusun her yıl artması, ekonomik gelişmeyi sağlamıştır. Çin, bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak gelişmeye devam ederken, canlılar için de daha yaşanabilir bir ülke politikası üretmeye devam etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti 4.000 yıllık tarihiyle, dünyada tarihi ve kültürel geçmişi ile hep söz sahibi ülke konumunda olmuştur.

Tarih boyunca pek çok birleşme, bölünme ve haneden içi çatışmalar yaşayan Çin devletinde imparatorluk tarihi 1911 yılında sona ermiştir. 1911 - 1949 yılları arasında siyasi çatışmaların beşiği haline gelen Çin'de, Mao Zedong tarafından 1 Ekim 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren komünist rejimle yönetilen Çin ekonomisi 1980'lerle birlikte özel teşebbüsü ve yabancı yatırımcıyı kabul eden bir ekonomi politikasına dönmüştür. Tarihsel süreçleri bu seyirde yaşayan Çin'de nüfus artışı yıldan yıla devam etmiştir.

CORONA VİRÜS CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Vuhan kenti dahil toplam on şehirde giriş-çıkışları sınırlandırdı.