Halkbank çalışma saatleri: 2020 Halk Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Açılış ve kapanış mesai saati!

Türkiye'nin en köklü bankalarından birisi olan Halkbank, 1938 yılından bu yana hizmet vermektedir. Binlerce şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet sağlayan kamu bankasına her gün binlerce vatandaş işlemlerini yapmak için başvurmaktadır. Sabah erken saatlerde işlemlerini halletmek isteyenler Halk Bankası saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını ararken, akşam saatlerinde ise Halk Bankası saat kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2020 güncel verilerine göre Halk Bankası çalışma saatleri listesine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank öğle arası ne zaman ve saat kaça kadar açık? İşte açılış ve kapanış saati!

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan güçlü ve güvenilir bankalar arasında yer alan Halk Bank, haftanın 5 iş günü hizmet vermektedir. Yurt çapında yaygın şubeleri bulunan Halkbank'ın hizmet saatleri hemen hemen tüm şubelerde aynıdır.

HALKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Halkbank'ın 2020 açılış ve kapanış saati şöyle;

Sabah açılış: 09:00

Halkbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09:00'da hizmet vermeye başlar. Hafta sonları ise Halkbank hizmet vermemektedir.

HALKBANK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğle Arası: 12:30 – 13:30

Halkbank, 09:00'da başlayan mesainin ardından 12:30'da öğle arası yemek saati nedeniyle 1 saatlik hizmet sağlamamaktadır.

HALK BANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 17:00

Kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

RESMİ TATİLLERDE HALK BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Halk bankası ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

HALKBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Halk Bankası, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Hafta içi her gün yukarıdaki saatler arasında hizmetlerini sürdürmektedir.

HALK BANKASI HAKKINDA

Türkiye'nin tüm illerinde sayısız şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren Halkbank, ülke ekonomisinin de temeli oluşturuyor. Sektörün güçlü ve güvenilir bankası Halk Bankası 1938 yılından bu yana hizmet vermeyi de sürdürüyor.

HALKBANK ADRES VE İLETİŞİM

Halkbank şubelerine gitmeden bazı işlemlerinizi müşteri hizmetleri ile de yapabilirsiniz. Halkbank müşteri hizmetlerine bağlanmak için 444 0 400 numarasını arayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

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