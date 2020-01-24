Manisa Akhisar’da halk sokakta sabahladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, önceki gece meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi sokaklarda yaktıkları ateşlerin başında geçirdi. 5 metruk binanın yıkıldığı, depremde bazı binalarda da çatlaklar oluşurken, paniğe kapılan 3 kişinin balkon ya da pencereden atladıkları için yaralandı. Bir kişi de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kızılay tarafından gönderilen 2 yardım çadırı, kırsal Musalar ve Selçikli mahallelerine kuruldu. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından mercimek çorbası ve Kızılay tarafından da temel gıdalar dağıtıldı. Depremin Ege'nin yanı sıra, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde de hissedilmesi, vatandaşları korkuttu. Bölgede, önceki gün başlayan deprem fırtınasında ise 8'i 4.0 ve üzeri, 250'yi aşkın artçı deprem meydana geldi.Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, depreminin sığ derinlikte olduğu için İstanbul'a kadar çevre illerde de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. Bölge aktif, irili ufaklı fayların çok yaygın olduğu bir bölge. Bölgede en çok 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşebilir ama çok sarsıcı, yıkıcı nitelikte deprem beklemiyoruz. İzmir için de benzer bir durum söz konusu. Özellikle altını çizmek istiyorum, o bölgede yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. Enerji açığa çıktı."Ankara'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçeye bağlı Ahmetadil ve Kozyatağı köylerindeki bazı evlerde ufak çaplı hasar oluştu. Köy halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremedi. Köyde yaşayan Satı Genç, evinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve dışarıda yattıklarını söyledi. Bu arada Sivas'ın Suşehri ilçesinde de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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