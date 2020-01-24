HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılım çığ gibi büyüyor

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım çığ gibi büyüyor. Oğlu Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada dağa kaçırılan anne Asiye Dağtekin'in gözyaşları yürekleri dağladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününde aile sayısı 74'e yükseldi. 2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in annesi Asiye ve babası Aydın Dağtekin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılarak çocuklarının geri gelmesini istedi.

BABA AĞLAYARAK OĞLUNA ÇAĞRI YAPTI

Çocuğunun HDP'li belediyede staj yaptığı 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten baba Aydın Dağtekin, "Çocuğum okul okuyordu ve üniversite öğrencisiydi. HDP'li Siirt belediyesinde staj yapıyordu. Staj yaptığı 2015 yılında 25 gün staj yaptığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık" dedi.

Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan baba Dağtekin, "Cumhurbaşkanım ve İçişleri Bakanımdan ricam çocuğumu bulup geri getirmelerini istiyorum. Oğlumda beni görüyor ve dinliyorsa ne olur geri gelsin. Teslim olsun ya da kaçsın" diye konuştu.



ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yürümekte zorluk çeken ve elindeki bastonla gözyaşları içerisinde oğlunu çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Asiye Dağtekin de, "Oğlum Sedat ana hayran ne olur geri gel. Seninle kuru ekmeğe bile razıyım. Ne olur geri gel. Annen burada sen oradasın. Ne olur geri gel oğlum kurban olduğum" şeklinde konuştu.

Öte yandan bugüne kadar evlat nöbeti tutan aile sayısı 78 olurken, 4 ailenin evladına kavuşması ile bu sayı 74'e indi. HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor.