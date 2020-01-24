İlik bulundu, Selda'nın 250 bin liraya ihtiyacı var

İnegöl'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS'ye yakalandı. Aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybeden Güneş için bugüne kadar 7 donör bulundu. Ancak bu donörler uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. Halen İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş'e Almanya'dan yüzde 50 uyumlu donör bulundu. Anne ve ağabeyi ile aynı kaderi yaşamak istemediğini belirten Selda Güneş, nakil işlemi ve sonrasında 2 yıl sürmesi gereken tedavi için 250 bin lira gerekli olduğunu ancak kendisinin böyle bir maddi gücü bulunmadığını ifade etti.

'YARDIM EDENLERE ÖMRÜM BOYUNCA DUACI OLURUM'

Selda Güneş'in eşi Muzaffer Güneş (30), "Eşim lösemi hastası. Şu anda nakil süreci var. Yüzde 50 uyumlu donör bulundu. İzmir Ege Üniversitesi'nde nakledilecek. 1998 yılından bu yana bu hastalığı var. Annesi ve ağabeyi de bu hastalıktan vefat etti. Kız kardeşi 5 yıl önce nakil olup, kurtuldu. Eşimin her konuda yanındayım. Maaşla çalışan biri olduğumuz için elimizden her şey gelmiyor, yetişemiyorum. Ben eşim için elimi taşın altında koydum, bir miktarda olsa insanlar da taşın altına elini koyarsa sevinirim. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

'HAYATIM BOYUNCA MASKE İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

3 yıldır uyumlu ilik aradıklarını belirten Selda Güneş, "21 yıldır MDS hastasıyım. 1998'den beri tedavi görüyorum. Son 3 yıldır, gidişat iyi olmadığı için ilik nakline başvuruldu. 3 yıldır arayıştaydık. Şu anda yüzde 50 uyumlu ilik bulundu. Bu iliğin nakledilmesinden sonraki aşamada maddi zorluk yaşayacağımız için kampanya başlattık. Ömrüm boyunca kan alarak yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca maske ile yaşamak istemiyorum, korkular ile yüzleşmek istemiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMU DÜŞÜNEREK HAYATA TUTUNABİLİRİM'

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kız kardeşim var onda da aynı hastalık vardı. Rabbim onu bize bağışladı. Ben de onun kadar inatçı olup, bu hastalığı yenmek istiyorum. Bir oğlum var 6 yaşında. Onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Evladım için ne olursa olsun yaşamak istiyorum. Oğlumun bir hayali var; birlikte tatile gitmek. Ben tatile gidemiyorum. İyileşince oğlum bir köpek istiyor, onu alıp tatile gitmek istiyorum. İnsanlar yaşamak ister, nefes alır. Ben nefes almaktan ötesini istiyorum. Bu zaman kadar hayatımda hastalığımı hiç kafama takmadım. Bu hastalıktan iyileşen birçok insan gördüm. Destekçimiz çok, herkes çok yardımcı oluyor. Kardeşim gibi başarabileceğimi umut ediyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını, benim yanımda olmalarını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun her şekilde yanımdalar ama bu süreçte maddi açıdan desteklerini bekliyorum. Bana bir yardım eli uzatırlarsa belki onlara karşılık veremeyebilirim ama ömrüm boyunca duacıları olabilirim."

'ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM, AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Yapılacak olan nakil işleminin riskli olduğunu belirten Selda Güneş, "Doktor bize 200-250 bin TL gerekli olduğunu söyledi. 2 yıl boyunca özel bakıma ihtiyacım var. İzmir'de yaşamam gerekiyor. Şu anki nakil riskli bir nakil ama belki uyum sağlar. Bunu bir kere olsun değerlendirmek istiyorum. Bu şansımı değerlendireceğim. Kök hücre nakli hiçbir insanı ölüme götürmez. En ufak bir tüp bağışı ile bilmediğiniz insanlara hayat verebilirsiniz. Hiç tanımadığınız bir çocuğa, anne babaya can verebilirsiniz" diye konuştu. Selda Güneş'in oğlu Mert Güneş (6) ise, "Ben annemi çok seviyorum, ondan ayrılmak istemiyorum. Annemin yaşamasını istiyorum" dedi.

HESAP AÇILDI

Uyumlu ilik nakli ameliyatını olabilmek ve ardından 2 yıl sürecek tedavi için 250 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirten Selda Güneş için Bursa Valiliği onaylı hesap numarası açıldı. Güneş'e yardım etmek isteyenler, Ziraat Bankası İnegöl Şubesi, IBAN TR85 0001 0000 6789 2323 4750 02 hesabına para yatırabilecek.

FOTOĞRAFLI